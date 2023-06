Les petits théâtres du mardi Bois des aulnes 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 25 juillet 2023, La baule escoublac.

Spectacles pour enfants au parc du bois des Aulnes, tous les mardis. Entrée libre.

DATE

COMPAGNIE

SPECTACLE

AGE

HISTOIRE

25/07/2023

ATELIER DU LIVRE QUI REVE

« Le grenier à rêves d’Oscar Copernic

A partir de 3 ans

Comme une célèbre Alice, Oscar Copernic saute d’histoire en histoire et ouvre des portes sur des univers aussi farfelus qu’émouvants. Dans ce grenier, les objets font naître des mots enchanteurs qui entrainent les spectateurs dans des histoires à rêver debout…

01/08/2023

COMPAGNIE PECABLE

« Sorcière, pirate et crocodile »

à partir de 3 ans – tout public

La sorcière » Maladroite » filleule de » Maléfique » est très en retard dans sa préparation pour les » Goldens crapauds « . Un ingrédient capital est introuvable pour sa nouvelle formule magique… de la bave de crocodile ! Seule solution, aller en prélever directement à la grotte de » l’effroyable » sur le » Terrible crocodile « . Elle fera appel au célèbre capitaine Bourtouga, pirate sanguinaire réputé pour n’avoir peur de rien ni de personne. Le capitaine sera-t-il à la hauteur de sa réputation et le crocodile assez docile pour donner de sa bave? Pour le savoir partez à l’aventure avec Maladroite, le capitaine Bourtouga et vous ferez la rencontre du hibou messager, du corbeau rigolo et du terrible crocodile! Magie, chant, danse, rires et interaction seront au rendez-vous.

08/08/2023

COMPAGNIE LEO ET LEON

« Passeurs de rêves »

3 – 12 ans

Léon est un chauffeur de bus un peu bizarre, Il est toujours parti avec son bus, même le soir. Léo est un enfant qui se met souvent à l’avant du bus pour aller à l’école. Un jour, Léo se décide à parler à Léon pour comprendre ce qu’il fait le soir. Au fil de l’histoire, chansons et dialogues alimentent l’imaginaire de Léo qui découvre que Léon est un « passeur de rêves ». Et si Léo et Léon apprennent à se connaître, ce n’est pas par hasard…

