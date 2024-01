Terrain d’aventure au Bois des anémones bois des anemones Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime Terrain d’aventure au Bois des anémones bois des anemones Saint-Étienne-du-Rouvray, 22 avril 2024, Saint-Étienne-du-Rouvray. Terrain d’aventure au Bois des anémones 22 avril – 2 mai 2024 bois des anemones entrée libre, tout public, GRATUIT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T11:00:00+02:00 – 2024-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T11:00:00+02:00 – 2024-05-02T18:00:00+02:00 Sur place, petits et grands , sont invités à laisser libre court à leur imagination pour construire des cabanes, grimper dans les arbres, bricoler et jouer dans cet espace de nature au coeur de la ville.

Tous les jours pendant les vacances de 11h à 18h.

bois des anemones rue des anemones 76800 saint etienne du rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie

