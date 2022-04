Salon FITEX Paris Bois de Vincennes Catégorie d’évènement: Paris

Salon FITEX Paris Bois de Vincennes, 6 octobre 2022 08:30, . 6 – 9 octobre Sur place Le FITEX Paris est le nouveau rendez-vous de référence pour tous les passionnés et professionnels du fitness, du bien-être et du sport santé. La 1ère édition du FITEX Paris se déroulera du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2022 dans le magnifique cadre du parc Floral de Paris.

Au programme : des congrès internationaux, des conventions exclusives (Les Mills et Total Freestyle), des ateliers participatifs, des activités inédites. Bois de Vincennes Rte de la Pyramide, 75012 Paris 75012 Quartier de Picpus Paris jeudi 6 octobre – 08h30 à 20h00

vendredi 7 octobre – 08h30 à 20h00

samedi 8 octobre – 08h30 à 20h00

dimanche 9 octobre – 08h30 à 20h00

Détails Heure : 08:30 - 20:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bois de Vincennes Adresse Rte de la Pyramide, 75012 Paris lieuville Bois de Vincennes Departement Paris

Bois de Vincennes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Salon FITEX Paris Bois de Vincennes 2022-10-06 was last modified: by Salon FITEX Paris Bois de Vincennes Bois de Vincennes 6 octobre 2022 08:30 Bois de Vincennes

Paris