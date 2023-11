TEST Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Bois de Vincennes Saint-Maurice Catégories d’Évènement: Saint-Maurice

Val-de-Marne TEST Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Bois de Vincennes Saint-Maurice, 20 novembre 2023, Saint-Maurice. TEST Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales 20 novembre 2023 et 22 avril 2025 Bois de Vincennes Tarifs : Adulte 2€ ; Demandeur d’emploi 1€ Partons en balade ludique,et initions-nous à la reconnaissance des plantes sauvages. Nous apprendrons à reconnaître les plantes comestibles sauvages ; les plantes herbacées, les fleurs et les arbres. Lors de cette promenade, il est garanti que nos sens seront en éveil ! Peut-être même serons-nous surpris par le potentiel gustatif, culinaire, ou médicinal d’une herbe qui a toujours été présentée comme mauvaise

Durée : 3h30

Activité organisée par Gilles – Guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-plantes-sauvages-vincennes1 Bois de Vincennes Bois de Vincennes Saint-Maurice 94410 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-plantes-sauvages-vincennes1 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-plantes-sauvages-vincennes1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T11:00:00+01:00 – 2023-11-20T14:30:00+01:00

2023-11-20T11:00:00+01:00 – 2023-11-20T14:30:00+01:00

2025-04-22T16:00:00+02:00 – 2025-04-22T19:30:00+02:00

Bois de Vincennes Saint-Maurice Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice/