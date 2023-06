Balade parents-enfants et goûter sauvage Bois de Vincennes Saint-Maurice, 16 novembre 2022, Saint-Maurice.

Balade parents-enfants et goûter sauvage 16 novembre 2022 – 20 septembre 2023 Bois de Vincennes Tarif par personne (adulte ou enfant)

Le tarif inclut la balade plus un goûter sauvage et bio par personne.

2h d’immersion dans le Bois pour éveiller nos sens au fil d’une balade guidée et ludique pour découvrir des parfums, des formes, des couleurs, des saveurs et des textures insolites. La balade sera suivie d’un goûter BIO et sauvage.

*Sortie à destination d’enfants de 5 à 12 ans et de leurs parents.

Durée : 2h00

Activité organisée par Natalia – Animatrice et cheffe

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-parents-enfants

Bois de Vincennes Saint-Maurice 94410 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T15:00:00+01:00 – 2022-11-16T17:00:00+01:00

2023-09-20T16:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00

