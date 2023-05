LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris Catégories d’Évènement: Département de Paris

Paris LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France, 17 juin 2023, Paris. LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES Samedi 17 juin, 16h30 Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Plein tarif : 40,00 € Tarif spécial* -20% « ayant participé à + de 5 balades ou stages payants » : 32,00 € Retrouvez Christophe de HODY pour une sortie à la découverte des plantes sauvages du Bois de Vincennes.

Prévoir après la balade un temps d’échange autour d’un verre en extérieur s’il fait beau sinon dans une brasserie.

Durée : 3h30

Activité organisée par Christophe – Guide botaniste Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris 75012 Département de Paris IDF [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/la-balade-plantes-sauvages-comestibles-et-medicinales »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T16:30:00+02:00 – 2023-06-17T20:00:00+02:00

2023-06-17T16:30:00+02:00 – 2023-06-17T20:00:00+02:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Département de Paris, Paris Autres Lieu Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Adresse Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Ville Paris Departement Département de Paris Lieu Ville Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris

Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris Département de Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France 2023-06-17 was last modified: by LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France 17 juin 2023 Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris

Paris Département de Paris