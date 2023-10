Cet évènement est passé Balade & dégustation Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris Catégories d’Évènement: Département de Paris

Paris Balade & dégustation Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris, 1 juin 2023, Paris. Balade & dégustation 1 juin et 5 octobre Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Tarifs : balade et degustation 45€ Vous commencerez par une balade immersive de 1h30 dans le Bois de Vincennes. Vous mettrez en éveil tous vos sens pour observer, sentir et toucher les plantes qui vous entourent. Natalia vous donnera les clés pour apprendre à les identifier avant de s’installer en mode pique-nique pour un apéro sauvage !

Format Durée : 3h

HORAIRES : 17H30 – 20H30

TARIF 45 €

Objectifs Apprendre à observer et décrire une plante pour l’identifier

Mettre en éveil tous ses sens pour découvrir les saveurs originales et souvent inconnues des plantes sauvages

Le lieu La balade aura lieu dans le Bois de Vincennes.

Un apéro végétal, biologique et de saison ! Les préparations seront 100% végétales avec des ingrédients intégralement biologiques et de saison. Ma cuisine est colorée et empreinte de diverses influences. Des racines colombiennes, à la nouvelle cuisine française, j’intègre dans mes recettes des plantes sauvages pour les sublimer et vous régaler !

Important Un minimum de 6 participants est requis pour le maintien de l’atelier. Si le minimum n’est pas atteint, vous pourrez reporter votre réservation à une date ultérieure.

La sortie n’est pas annulée en cas de mauvais temps.

L’atelier est adapté à tous les niveaux.

Les billets ne sont pas remboursables. Si vous avez un empêchement, vous pourrez donner votre billet á la personne de votre choix !

Activité organisée par Natalia – Animatrice et cheffe

