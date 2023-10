Cet évènement est passé Crépuscule nature et chouette hulotte Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris Catégories d’Évènement: Département de Paris

Paris Crépuscule nature et chouette hulotte Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris, 2 avril 2023, Paris. Crépuscule nature et chouette hulotte Dimanche 2 avril, 12h00 Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Tarifs : Adulte 13€ ; Enfant 8 à 12 ans 9€ Grâce à la variété de ses milieux et à la gestion écologique qui y est pratiquée, le Bois de Vincennes est un lieu très favorable aux animaux. Cette balade insolite au gré de ses allées vous permettra de mieux connaître la chouette hulotte, hôte de nos bois et forêts. Après avoir observé les derniers oiseaux du jour, nous attendrons le crépuscule pour tenter d’entendre les chouettes hululer et rechercherons au gré des allées, crapauds communs, chauve-souris et peut-être d’autres visiteurs nocturnes. Si le ciel est clair, nous finirons la soirée en observant les étoiles. Kilométrage : 4km Prendre un Pique-nique à apporter !

Durée : 3h30

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/crepuscule-nature-et-chouette-hulotte

2023-04-02T12:00:00+02:00 – 2023-04-02T15:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

