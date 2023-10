La course des restos du coeur Bois de Thouars Talence, 17 novembre 2023, Talence.

L’inscription à la course comprend un repas chaud (soupe – lentilles). Le bénéfice de la soirée est intégralement versé aux Restos du Cœur de la Gironde.

La 31ème course des Restos fait courir avec deux formules:

Sur place (Stade Pierre Paul Bernard, bois de Thouars) le 17/11 à 20h00 :

20h15 Marche loisir en équipe de 3 ou 4, sur 3 boucles de 3000m

20h30 Course en relais par équipe de 3 ou 4, sur 10 boucles de 2000m, option course ou option trail (enfoiré.e.s du campus)

Soupe lentilles, Banda Les Sans Souci, Vin Chaud

Ou à distance entre le 1er et le 30 novembre :

5 ou 10 Km en course ou marche (individuel ou en équipe)

Inscriptions par courrier ou en ligne, inscriptions jusqu’au 30 novembre.

Les participants reçoivent leurs dossards par mail.

La course et la marche s’effectuent sur le parcours de son choix

Chacun(e) se chronomètre et charge son résultat sur son espace personnel (lien envoyé avec le dossard)

Classement par catégories affiché en direct.

Bois de Thouars 221, avenue de Thouars 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

