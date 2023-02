Run for Planet – Course solidaire Bois de Thouars Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Run for Planet – Course solidaire Bois de Thouars, 18 juin 2023, Talence. Run for Planet – Course solidaire Dimanche 18 juin, 09h00 Bois de Thouars

Tarifs : à partir de 16 €. Sur inscription.

La Run for Planet, 1ère course éco-responsable et solidaire pour la planète, revient pour une 3ème édition le 18 juin 2023 ! Bois de Thouars Bois de Thouars, Talence Thouars Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public aux défis écologiques, sociaux et éthiques, en plus de lever des fonds au profit de 5 associations engagées : La Ligue de Protection des Oiseaux

Médecins du monde

Sea Shepherd

L214

Planète urgence 2 distances au choix : 5km course ou marche et 10 km chronométré.

L’événement accessible aux sportifs aguerris comme aux coureurs du dimanche ainsi qu’aux enfants dès 6 ans.

