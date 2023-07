LES RENCONTRES JM France en Vienne et Deux-Sèvres Bois de Soudan (79) Les Agatis Soudan, 1 octobre 2023, Soudan.

en Vienne et Deux-Sèvres Dimanche 1 octobre, 09h30 Bois de Soudan (79) Les Agatis Entrée libre

La « Rencontre du Poitou » : Vienne & Deux-Sèvres : randonnée chantante ouverte à tous.

S’appuyant sur les compétences de nos bénévoles cadres, nous proposons d’organiser une journée d’échange, de partage et d’interconnaissance.

Nous organiserons une sortie conviviale et culturelle en forêt :

 Animée par notre bénévole forestier pour la partie sensibilisation à la forêt

 Animée par notre bénévole chef de chœur pour l’animation chant choral accompagné par un musicien professionnel.

Cette rencontre serait agrémentée d’un buffet des terroirs où chacun apporterait sa spécialité.

L’idée est de rebondir sur le projet académique EAC « Musique et nature » pour proposer une journée comprenant chansons et rencontre dans un cadre naturel.

Accueil café 9h30

10h à 12h Randonnée – chants – ateliers forestiers

12h Apéritif offert – Pique-nique participatif

Après-midi : Echanges et présentation des JM France et projets culturels musicaux

Bois de Soudan (79) Les Agatis Les Agatis Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:30:00+02:00 – 2023-10-01T15:00:00+02:00

Randonnée Chant