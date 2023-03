À la croisée des chemins : balade-découverte Bois de sculptures du Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac Catégories d’Évènement: Beaumont-du-Lac

À la croisée des chemins : balade-découverte Bois de sculptures du Centre International d’Art et du Paysage, 3 juin 2023, Beaumont-du-Lac. À la croisée des chemins : balade-découverte Samedi 3 juin, 14h00 Bois de sculptures du Centre International d’Art et du Paysage Gratuit. À la croisée des chemins Parcours de créations éphémères dans le Bois de sculptures par les étudiants de l’École Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) – site de Metz Fin mai, lors d’une résidence-workshop d’une dizaine de jours au Château, les étudiants de l’ÉSAL – Metz proposeront un parcours d’œuvres éphémères dans le Bois de sculptures. Autour de l’idée de cheminement, de déplacement et de circulation, leurs interventions questionneront les axes, les chemins de traverse et les rencontres à l’œuvre dans la forêt, les dialogues entre les vivants qui l’habitent, les œuvres qui la constellent et les publics qui la fréquentent.

Une restitution publique de ce workshop, sous forme de balade-découverte des œuvres avec les jeunes artistes, suivie d’un verre, sera proposée le samedi 3 juin (tout public, gratuit). Attention : les horaires sont susceptibles d’évoluer : avant votre venue, nous vous invitons à nous contacter au 05 55 69 27 27 ou à consulter le site ciapvassiviere.org

À la croisée des chemins est un projet coordonné par François Génot et mené avec la complicité de Jean-Christophe Roelens, artistes et enseignants à l’ÉSAL. Bois de sculptures du Centre International d’Art et du Paysage Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 69 27 27 http://www.ciapiledevassiviere.com https://www.facebook.com/Ciap-Ile-de-Vassivi%C3%A8re-46936510475/;https://twitter.com/CIAPVassiviere;https://www.instagram.com/ciapvassiviere/?hl=fr Lieu de référence pour l’art contemporain, trois à quatre expositions sont programmées annuellement, prolongées généralement par des projections, des conférences et des débats propices au partage d’expériences. Espace de créativité ouvert à tous, le centre d’art possède une collection de sculptures à ciel ouvert unique au monde composée de 65 œuvres implantées entre forêt, prairies et bord du lac. Visite libre et gratuite du Bois de sculptures : toute l’année. Superficie : 70 ha Le Centre d’art est situé au milieu de l’Île de Vassivière. Accès par une passerelle (15 min de marche). L’île est interdite aux véhicules motorisés, sauf personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

