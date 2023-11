Le chalet du rêve Bois de Romaison Chailly-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Chailly-en-gatinais Le chalet du rêve Bois de Romaison Chailly-en-gatinais, 8 décembre 2023, Chailly-en-gatinais. Le chalet du rêve 8 décembre 2023 – 2 janvier 2024 Bois de Romaison Le Chalet du rêve ouvert pour le « plaisir » des yeux, venez vous dépayser, au cœur de la banquise, tout en découvrant d’anciens métiers dans un village de santons, fait main. Présence du Père Noël les 9, 10, 16 et 17 décembre. Interdit aux chiens. Bois de Romaison Chailly-en-gatinais Chailly-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 81 42 »}, {« type »: « email », « value »: « ot.lorris@comcomcfg.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T16:30:00+01:00 – 2023-12-08T19:00:00+01:00

2024-01-02T16:30:00+01:00 – 2024-01-02T19:00:00+01:00 FMACEN045V501CDO Chalet du Rêve Détails Catégorie d’Évènement: Chailly-en-gatinais Autres Lieu Bois de Romaison Adresse Chailly-en-gatinais Ville Chailly-en-gatinais Lieu Ville Bois de Romaison Chailly-en-gatinais latitude longitude 47.948008;2.543541

Bois de Romaison Chailly-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chailly-en-gatinais/