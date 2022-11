Le chalet du rêve Bois de Romaison Chailly-en-gatinais Catégorie d’évènement: Chailly-en-Gâtinais

Le chalet du rêve Bois de Romaison, 7 décembre 2022, Chailly-en-gatinais. Le chalet du rêve 7 décembre 2022 – 2 janvier 2023 Bois de Romaison Le Chalet du rêve Bois de Romaison Chailly-en-gatinais Chailly-en-gatinais Le Chalet du rêve ouvert pour le « plaisir » des yeux, venez vous dépayser, au cœur de la banquise, tout en découvrant d’anciens métiers dans un village de santons, fait mains. Interdit aux chiens. Gratuit – Interdit aux chiens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T16:15:00+01:00

2023-01-02T19:00:00+01:00 IDB

Lieu Bois de Romaison Adresse Chailly-en-gatinais Ville Chailly-en-gatinais

Bois de Romaison Chailly-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chailly-en-gatinais/

