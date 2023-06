concert du bois les colporteurs de rêves Bois de Quimiac Mesquer, 13 juillet 2023, Mesquer.

Concert du bois « Les Colporteurs de rêves »

Chansons festives.

Un enchainement de chansons,compos ou reprises populaires festives, aux aires festifs et révolutionnaires, dans une mise en scène explosive, entre théatre, jongleries et un partage fort avec le public.

Bois de Quimiac allée des mouettes 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-du-bois-les-colporteurs-de-reves-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-14T00:00:00+02:00

