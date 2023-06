MARCHE ARTISANAT D’ART 17/07/2023 bois de quimiac 44420 Mesquer Mesquer, 17 juillet 2023, Mesquer.

MARCHE ARTISANAT D’ART 17/07/2023 Lundi 17 juillet, 10h00 bois de quimiac 44420 Mesquer

Marché d’artisanat d’art.

Une journée shopping et découverte de l’artisanat local.

bois de quimiac 44420 Mesquer bois de quimiac 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-artisanat-d-art-17-07-2023-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T19:00:00+02:00

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T19:00:00+02:00

CULTURE MARCHE