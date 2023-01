Balade Nature : Autopsie naturaliste Bois de Limayrac, Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Balade Nature : Autopsie naturaliste Bois de Limayrac, Toulouse, 1 avril 2023, Toulouse. Balade Nature : Autopsie naturaliste Samedi 1 avril, 09h30 Bois de Limayrac, Toulouse

Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole. Bois de Limayrac, Toulouse Bois de Limayrac, Toulouse Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.museum.toulouse.fr/balades-nature »}] Au sein de la forêt la vie et la mort sont souvent intimement liées: la mort des uns profite souvent à la vie des autres. Mais qui sont ces étranges acteurs qui, au fil des saisons, font disparaître les corps des arbres et des animaux éteints ? Une murder party pas comme les autres au cœur d’un bois toulousain ! Toutes les balades : https://www.museum.toulouse.fr/balades-nature En partenariat avec Nature en Occitanie.

Le lieu de rendez-vous précis et des informations pratiques vous seront communiquées par mail après votre inscription, merci de bien renseigner votre adresse mail. ©Michael pour Adobe Stock

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00

2023-04-01T12:30:00+02:00 ©Michael pour Adobe Stock

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bois de Limayrac, Toulouse Adresse Bois de Limayrac, Toulouse Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Ville Toulouse Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Bois de Limayrac, Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Bois de Limayrac, Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Balade Nature : Autopsie naturaliste Bois de Limayrac, Toulouse 2023-04-01 was last modified: by Balade Nature : Autopsie naturaliste Bois de Limayrac, Toulouse Bois de Limayrac, Toulouse 1 avril 2023 Bois de Limayrac toulouse Toulouse Toulouse

Toulouse Haute-Garonne