Sciences Participatives – Apéro martinets Bois de l’Huisserie, 31 mai 2023, L'Huisserie.

Sciences Participatives – Apéro martinets Mercredi 31 mai, 18h00 Bois de l’Huisserie Gratuit / Tout public

Vous êtes curieux, vous aimez observer et vous souhaiter agir en faveur de la biodiversité ! Cet inventaire est fait pour vous ! Aidez le Centre Initiation à la Nature à inventorier les nids de martinets noirs de votre commune. Cet état des lieux est le passage obligé si l’on souhaite agir et protéger cette espèce qui revient chaque année sur son lieu de naissance et dont les sites nidification se raréfient. En partenariat avec Mayenne Nature Environnement. Inscription par mail à environnement@agglo-laval.fr. Vous recevrez en retour des informations sur le martinet, la fiche à remplir et des conseils pour être autonomes. Période optimale de l’inventaire : mi-mai jusque fin juillet.

Dans le cadre de l’inventaire participatif « Martinets noirs », le CIN propose des temps onviviaux pour découvrir la démarche et en savoir davantage sur cette espèce si particulière. Vous pourrez ensuite collecter et transmettre vos données sur les sites de nidification.

Apéro Martinets les mercredi 31 mai; jeudi 1 juin – vendredi 2 juin- Lieu communiqué lors de l’inscription

Bois de l'Huisserie Allée du centre aéré Bois de l'Huisserie 53000 Laval L'Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T18:00:00+02:00 – 2023-05-31T20:00:00+02:00

sciences participatives martinet