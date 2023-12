Plantation publique d’arbres Bois de l’Espèr Jaure Catégories d’Évènement: Dordogne

Le projet : mettre en place un refuge pour le Vivant sur une ancienne coupe rase (6 ha) par plusieurs procédés permettant d'agrader l'espace pour un écosystème forestier protégé pendant 99 ans..

Journée publique ouverte à tous pour découvrir la création de l’ilôt de biodiversité du Bois de l’Espèr. Bienvenue à tous ceux qui veulent planter des arbres (présence à confirmer). Le projet : mettre en place un refuge pour le Vivant sur une ancienne coupe rase (6 ha) par plusieurs procédés permettant d’agrader l’espace pour un écosystème forestier protégé pendant 99 ans (régénérescence naturelle, agrandissement d’une mare existante, création d’un cheminement pédestre, conception d’un arboretum à visée pédagogique, plantation d’une vingtaine d’espèces différentes). Vous pouvez devenir créateur de forêt et partenaire de ce projet : https://www.createurdeforet.fr/creations/jaure/ Mairie, inscription et informations : 06 73 75 79 77 .

Bois de l'Espèr

Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

