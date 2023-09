Marche nordique » L’Aubagnaise » Bois de l’Espalères, (a proximités du centre de loisirs les Espillière) Aubagne, 15 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

L’Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune (UAVH) organise « L’Aubagnaise », événement LABEL NATIONAL et qualificatif pour les championnats de France de marche Nordique..

Bois de l’Espalères, (a proximités du centre de loisirs les Espillière)

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune (UAVH) organizes « L’Aubagnaise », a NATIONAL LABEL event and qualifier for the French Nordic Walking Championships.

La Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune (UAVH) organiza « L’Aubagnaise », prueba NATIONAL LABEL y clasificatoria para los Campeonatos de Francia de marcha nórdica.

Die Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune (UAVH) organisiert « L’Aubagnaise », eine Veranstaltung mit dem LABEL NATIONAL und der Qualifikation für die französischen Meisterschaften im Nordic Walking.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile