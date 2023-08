LES VIRADES DE L’ESPOIR Bois de l’Epau Le Mans, 24 septembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Près de chez vous, participez à la journée nationale de solidarité contre la mucoviscidose..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Bois de l’Epau Parking du Verger

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Near you, take part in the national day of solidarity against cystic fibrosis.

Cerca de ti, participa en la jornada nacional de solidaridad contra la fibrosis quística.

Nehmen Sie in Ihrer Nähe am nationalen Solidaritätstag gegen Mukoviszidose teil.

Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire