Balade nature : Jeux – jouets – nature Bois de Lassoux Budelière, 17 juillet 2023, Budelière.

Budelière,Creuse

Avec le CPIE Creusois, (re)découvrez la faune et la flore locale ! Ses particularités, son utilité, ses dangers, comment la protéger…

Rendez-vous au Bois de Lassoux.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

Bois de Lassoux

Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With the CPIE Creusois, (re)discover the local flora and fauna! What’s special about them, what are they useful for, what are the dangers, how can we protect them?

Rendezvous at Bois de Lassoux

Con el CPIE Creusois, (re)descubra la flora y la fauna locales ¿Qué las hace especiales, para qué sirven, qué peligros entrañan, cómo protegerlas?

Cita en el Bois de Lassoux

Entdecken Sie mit dem CPIE Creusois die lokale Fauna und Flora (wieder)! Ihre Besonderheiten, ihre Nützlichkeit, ihre Gefahren und wie man sie schützen kann

Treffpunkt: Bois de Lassoux

Mise à jour le 2023-04-14 par Creuse Confluence Tourisme