Fabrication de Couronne de Noël Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Noisiel Catégories d’Évènement: Noisiel

Seine-et-Marne

Fabrication de Couronne de Noël Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E), 10 décembre 2023, Noisiel. Fabrication de Couronne de Noël Dimanche 10 décembre, 09h00 Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) La couronne de Noël annonce l’arrivée des fêtes de fin d’année. Avec des branches, des feuilles ou encore des fleurs, confectionnez vous-mêmes celle qui ornera fièrement votre maison ou votre tête. Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Allée des bois 77186 Noisiel Noisiel 77186 Le Luzard Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00 couronne noël ismael baiteche

Détails Catégories d’Évènement: Noisiel, Seine-et-Marne Autres Lieu Bois de la Grange, accès entre les châteaux d'eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Adresse Allée des bois 77186 Noisiel Ville Noisiel Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Bois de la Grange, accès entre les châteaux d'eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Noisiel

Bois de la Grange, accès entre les châteaux d'eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Noisiel Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisiel/

Fabrication de Couronne de Noël Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) 2023-12-10 was last modified: by Fabrication de Couronne de Noël Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Bois de la Grange, accès entre les châteaux d'eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) 10 décembre 2023 7’’E) Noisiel 7’’N 2°36’55 accès entre les châteaux d'eau (GPS 48°50’18 Bois de la Grange Noisiel

Noisiel Seine-et-Marne