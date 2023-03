Raconte moi les arbres Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Noisiel Catégories d’Évènement: Noisiel

Raconte moi les arbres Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E), 9 avril 2023, Noisiel. Raconte moi les arbres Dimanche 9 avril, 14h00 Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Pour cela, tous vos sens vous seront utiles. Vous découvrirez leurs usages et les traditions qui y sont rattachées. Enfin quelques récits vous seront contés pour un voyage au pays des arbres. Suivez moi, allons saluer ces géants tranquilles !

Prévoir une tenue adaptée, un petit goûter, un sac en papier pour collecte. Bois de la Grange, accès entre les châteaux d’eau (GPS 48°50’18,7’’N 2°36’55,7’’E) Allée des bois 77186 Noisiel Noisiel 77186 Le Luzard Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Noisiel, Seine-et-Marne
Lieu Bois de la Grange, accès entre les châteaux d'eau (GPS 48°50'18,7''N 2°36'55,7''E)
Adresse Allée des bois 77186 Noisiel
Ville Noisiel
Departement Seine-et-Marne
Age min 8
Age max 99

