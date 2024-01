6H DE VTT DÉRAILLÉES Bois de la Gautreche Beaupréau-en-Mauges, dimanche 9 juin 2024.

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 07:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Une course VTT déjantée en solo ou en équipe pendant 6h !

Organisée par l’association « les Déraillés », les 6h de VTT déraillées, c’est une grande course solo ou en équipe pour 6h d’endurance !

Chaque équipe doit parcourir le plus grand nombre de tours et la plus grande distance sur un parcours d’environ 5km où se relaie les coéquipiers.

Un parcours en pleine nature dans le Bois de la Gautreche agréable, technique et sportif. L’épreuve est ouverte à tous débutants comme chevronnés.

Un parcours enfant (8 à 14 ans) est également ouvert.

L’accueil sur le site se fait entre 7h et 9h pour le retrait des dossard et vérifications

Inscription obligatoire avant le 30 avril et dans la limite des places

EUR.

Bois de la Gautreche LA JUBAUDIERE

Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire