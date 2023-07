Escales en scène en Civraisien Bois de la commune Magné, 8 août 2023, Magné.

Magné,Vienne

La 3ème édition d’Escales en Scène en Civraisien c’est une tournée à vélo, pendant 12 jours à destination des habitants et touristes. Chaque jour la Compagnie de la Trace fait halte dans une nouvelle commune avec ses spectacles. Une invitation à se laisser surprendre, au gré des rencontres et des propositions culturelles. Cette année encore, la Compagnie de la Trace défend l’accessibilté pour tous en offrant l’entrée aux spectateurs.

Programme de la soirée

18h : Spectacle – Théâtre conte et musique : « Pani petite fille du Groënland »

40 min – à partir de 5 ans

par Isabelle Bouhet et Christian Compagnon, mise en scène de Pascal Pouvreau

20h30 : La Trace en musique puis musique à danser.

2023-08-08

Bois de la commune

Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The 3rd edition of Escales en Scène en Civraisien is a 12-day bicycle tour for local residents and tourists. Every day, the Compagnie de la Trace stops off in a new commune with its shows. It’s an invitation to let yourself be surprised by the cultural offerings and encounters. Once again this year, the Compagnie de la Trace is defending accessibility for all by offering spectators free admission.

Evening program

6pm: Show – Storytelling theater and music: « Pani petite fille du Groënland » (Little girl from Greenland)

40 min – ages 5 and up

by Isabelle Bouhet and Christian Compagnon, directed by Pascal Pouvreau

8:30 p.m.: La Trace en musique and dance music

La 3ª edición de Escales en Scène en Civraisien es una ruta cicloturista de 12 días para residentes locales y turistas. Cada día, la Compagnie de la Trace se detiene en una nueva ciudad con sus espectáculos. Es una invitación a dejarse sorprender por la oferta cultural y los encuentros. Un año más, la Compagnie de la Trace promueve la accesibilidad para todos ofreciendo entrada gratuita a todos los espectadores.

Programa de la velada

18.00 h: Espectáculo – Teatro de cuentos y música: « Pani, niña de Groenlandia

40 min – a partir de 5 años

de Isabelle Bouhet y Christian Compagnon, dirigido por Pascal Pouvreau

20.30 h: La Trace en musique y música para bailar

Die dritte Ausgabe von Escales en Scène en Civraisien ist eine 12-tägige Fahrradtournee für Einwohner und Touristen. Jeden Tag macht die Compagnie de la Trace mit ihren Aufführungen in einer neuen Gemeinde Halt. Eine Einladung, sich von den Begegnungen und kulturellen Angeboten überraschen zu lassen. Auch in diesem Jahr setzt sich die Compagnie de la Trace für den Zugang für alle ein, indem sie den Zuschauern den Eintritt schenkt.

Programm des Abends

18 Uhr: Aufführung – Erzähltheater und Musik: « Pani kleines Mädchen aus Grönland »

40 Min. – ab 5 J

von Isabelle Bouhet und Christian Compagnon, Inszenierung von Pascal Pouvreau

20:30 Uhr: La Trace en musique und anschließend Musik zum Tanzen

