Les Boucles Roses de Semisens Bois de Fontaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, 29 octobre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Dans un peu plus d’un mois retrouvons-nous au Bois de Fontaine pour montrer notre soutien à toutes ces femmes qui se battent contre le cancer toute l’année. Octobre rose ne suffit pas les actions doivent être mises en lumière toute l’année ! Tous les cancers sont à soutenir..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 12:00:00. EUR.

Bois de Fontaine Rue de Mounsempes

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



In just over a month’s time, let’s get together at the Bois de Fontaine to show our support for all those women fighting cancer all year round. Pink October is not enough – we need to highlight our actions all year round! We need to support all cancers.

Dentro de poco más de un mes, nos reuniremos en el Bois de Fontaine para mostrar nuestro apoyo a todas las mujeres que luchan contra el cáncer durante todo el año. El octubre rosa no es suficiente: ¡tenemos que poner de relieve nuestras acciones durante todo el año! Tenemos que apoyar todos los tipos de cáncer.

In etwas mehr als einem Monat treffen wir uns im Bois de Fontaine, um unsere Unterstützung für all die Frauen zu zeigen, die das ganze Jahr über gegen den Krebs kämpfen. Der Rosa Oktober ist nicht genug, die Aktionen müssen das ganze Jahr über beleuchtet werden! Alle Krebserkrankungen sind zu unterstützen.

