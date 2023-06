OPEN FOREST FESTIVAL Bois de Coulange Amnéville, 24 juin 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Venez célébrer les beaux jours lors de l’Open Forest Festival dans le parc accrobranche Amneville !

Cet événement gratuit vous propose une journée de convivialité et de partage dans un cadre exceptionnel, en pleine forêt.

Les parcours accrobranche et les activités au sol seront accessibles de 10h à 20h. Les concerts débuteront dès 14h.

À vos agendas, on vous attend nombreux pour cette journée qui s’annonce festive !. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-24 23:00:00. 0 EUR.

Bois de Coulange

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Come and celebrate the warm weather at the Open Forest Festival in the Amneville tree park!

This free event offers you a day of conviviality and sharing in an exceptional setting, right in the middle of the forest.

The climbing courses and ground activities will be open from 10am to 8pm. Concerts start at 2pm.

Mark your calendars, we look forward to seeing you there!

Venga a celebrar la llegada del buen tiempo en el Open Forest Festival del parque arbolado de Amneville

Este evento gratuito le ofrece un día de diversión y convivencia en un marco excepcional, en pleno bosque.

Los circuitos de cuerdas y las actividades en tierra estarán abiertos de 10.00 a 20.00 horas. Los conciertos comienzan a las 14.00 h.

Marquen sus calendarios, ¡esperamos ver a muchos de ustedes en lo que promete ser una jornada festiva!

Feiern Sie die schönen Tage beim Open Forest Festival im Hochseilgarten Amneville!

Diese kostenlose Veranstaltung bietet Ihnen einen Tag der Geselligkeit und des Austauschs in einer außergewöhnlichen Umgebung mitten im Wald.

Der Hochseilgarten und die Aktivitäten am Boden sind von 10 bis 20 Uhr zugänglich. Die Konzerte beginnen um 14 Uhr.

Wir erwarten Sie zahlreich an diesem Tag, der ein Fest werden soll!

