VIDE-GRENIERS BOIS-DE-CHÊNE Bois de Chêne Haut Phalsbourg, 3 septembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Vide-greniers organisé par l’US Bois de Chêne. Restauration et buvette sur place. Tarif : 2,50 € le mètre linéaire, minimum 4m.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 fin : 2023-09-03 . 0 EUR.

Bois de Chêne Haut rue du Pilsfels

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Garage sale organized by US Bois de Chêne. Catering and refreshments on site. Price: 2.50? per linear metre, minimum 4m.

Venta de garaje organizada por US Bois de Chêne. Catering y refrescos in situ. Precio: 2,50 € por metro lineal, mínimo 4 m.

Flohmarkt, organisiert von der US Bois de Chêne. Verpflegung und Getränke vor Ort. Preis: 2,50 ? pro laufendem Meter, Minimum 4m.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT PAYS DE PHALSBOURG