Contes des citrouilles et des châtaignes Bois de Célie, 28 octobre 2023, Pontault-Combault. Contes des citrouilles et des châtaignes Samedi 28 octobre, 14h00 Bois de Célie Ça y est, l’automne file vers l’hiver et les citrouilles sont en fête!! Vous êtes invités à une petite balade pour ressentir la forêt. Entre chênes majestueux et bouleaux dorés, vous allez entendre de belles histoires: Histoires de saison, histoires de bêtes, histoires magiques. Avec quelques frissons peut être?

Et puis vous pourrez récolter des trésors de la forêt. Et pourquoi pas créer des cercles de feuilles et de bois pour les gentilles sorcières de Célie?

Venez vous promener dans les bois… Bois de Célie Rue du bois Saint-Martin, 77 340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

