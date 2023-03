URGENT RUN PARIS Bois de Boulogne Paris Catégorie d’Évènement: Paris

URGENT RUN PARIS Bois de Boulogne, 18 novembre 2023, Paris. URGENT RUN PARIS Samedi 18 novembre, 09h30 Bois de Boulogne 5km : 20€ / 10km : 25€ / 15km : 30€ L’URGENT RUN PARIS revient pour une 8e édition en 2023 les ami(e)s. Venez courir pour le trône le samedi 18 novembre 2023 au Bois de Boulogne sur l’un des 3 parcours de votre choix.

La Course a lieu au Bois de Boulogne : En face du Pavillon Royal – Carrefour du bout des lacs – 1 route de la muette 75116 Paris L’URGENT RUN PARIS by WC LOC est une course solidaire prévue le samedi 18 novembre 2023 au Bois de Boulogne, avec 3 parcours de 5km (non chronométré), 10 km et 15 km (chronométrés). Cette course solidaire est destinée à financer des programmes de sanitarisation dans le monde, c’est pourquoi : 80 % des recettes sont reversées aux associations Vision du Monde, WTO et au Rotary International.

Ensemble dans la même direction #courezpourletrône ! Bois de Boulogne Carrefour du bout des lacs – 1 route de la muette 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « herve@urgentrunparis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00

