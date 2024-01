Festival Dragons et Lanternes Bois de Boulogne Paris 16e Arrondissement, dimanche 15 décembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-15 18:00:00

fin : 2024-02-25 22:00:00

Jusqu’au 25 février 2024, le folklore chinois illumine le plus vieux parc de loisirs de Paris Region. Partez pour un voyage féérique et culturel au Jardin d’Acclimatation avec le festival Dragons et Lanternes. Une parenthèse enchantée et merveilleuse.

Bois de Boulogne Jardin d’Acclimatation

Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France



Mise à jour le 2023-12-18 par Choose Paris Region