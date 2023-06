Saute Mouton Bois de Belveyre Rocamadour, 30 juin 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Parc de loisir de filets en hauteur dans les arbres, à mi chemin entre le hamac et le trampoline, sans harnachement particulier, évolution sur les structures en toute liberté. Activité familiale accessible à tout âge en toute sécurité. Boisson et restauration sur place. Parking réservé à la clientèle..

Vendredi à ; fin : . 10 EUR.

Bois de Belveyre Les Alix

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Leisure park of nets in height in the trees, halfway between the hammock and the trampoline, without particular harnessing, evolution on the structures in complete freedom. Family activity accessible to all ages in complete safety. Drinks and food on the spot. Parking reserved for customers.

Parque de ocio de redes suspendidas en los árboles, a medio camino entre la hamaca y el trampolín, sin arneses particulares, evolución sobre las estructuras con total libertad. Actividad familiar accesible a todas las edades con total seguridad. Bebidas y comida en el lugar. Aparcamiento reservado para los clientes.

Freizeitpark mit Netzen in luftiger Höhe in den Bäumen, auf halbem Weg zwischen Hängematte und Trampolin, ohne besonderes Geschirr, Entwicklung auf den Strukturen in völliger Freiheit. Familienaktivität für alle Altersgruppen in völliger Sicherheit. Getränke und Speisen vor Ort. Kundenparkplatz.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Vallée de la Dordogne