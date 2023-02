DUCEY (50) : journée internationale de la forêt Bois d’Ardennes Ducey-les-Chéris Catégories d’Évènement: Ducey-Les Chéris

Manche

DUCEY (50) : journée internationale de la forêt Bois d’Ardennes, 25 mars 2023, Ducey-les-Chéris. DUCEY (50) : journée internationale de la forêt Samedi 25 mars, 09h00 Bois d’Ardennes DUCEY (50) : journée internationale de la forêt Bois d’Ardennes Bois d’Ardennes 50220 Ducey Ducey Ducey-les-Chéris 50220 Manche Normandie [{« link »: « https://www.journee-internationale-des-forets.fr/ »}] Dans le cadre de la journée internationale de la forêt, le GONm propose une animation dans le bois Dardennes à Ducey. Ce bois situé dans la vallée de la Sélune présente en certains points les caractéristiques d’une forêt primaire.

+ d’infos sur cet évènement : https://www.journee-internationale-des-forets.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:00:00+01:00

2023-03-25T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ducey-Les Chéris, Manche Autres Lieu Bois d'Ardennes Adresse Bois d'Ardennes 50220 Ducey Ducey Ville Ducey-les-Chéris lieuville Bois d'Ardennes Ducey-les-Chéris Departement Manche

Bois d'Ardennes Ducey-les-Chéris Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ducey-les-cheris/

DUCEY (50) : journée internationale de la forêt Bois d’Ardennes 2023-03-25 was last modified: by DUCEY (50) : journée internationale de la forêt Bois d’Ardennes Bois d'Ardennes 25 mars 2023 Bois d'Ardennes Ducey-les-Chéris Ducey-Les-Chéris

Ducey-les-Chéris Manche