Les Guêpes La Grange de la Tremblaye, 23 mars 2024, BOIS D ARCY.

Les Guêpes La Grange de la Tremblaye. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:30 (2024-03-23 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Comme chaque année, Laurène et Alexandre reçoivent leur fille Nina et son mari Gilles dans leur maison de vacances. Leurs amis, Manuel et son époux, doivent les rejoindre. Mais Manuel arrive seul… entraînant des conséquences incontrôlables sur toute la famille qui n’aspirait qu’à profiter de la torpeur estivale. Léa François, Elisa Servier, François-Eric Gendron, Anthony Marty, Arnaud Cermolacce, Mathilde Laffont

La Grange de la Tremblaye BOIS D ARCY Rue de Parc Yvelines

