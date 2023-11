Tom Frager LA FABRIK, 5 avril 2024, BOIS D ARCY.

Tom Frager LA FABRIK. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 21:00 (2024-04-05 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Après 4 albums (dont un disque de Platine) et plus de 1500 concerts en France et dans le monde, le voici de retour avec « Citoyen du monde » un titre Afro-pop moderne et ensoleillé, riche d’une mélodie incroyablement entraînante, au travers duquel Tom scande l’universalisme qu’il incarne en toute légitimité. Tom Frager Tom Frager

Votre billet est ici

LA FABRIK BOIS D ARCY 14 rue du parc Yvelines

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici