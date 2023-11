Hassan de Monaco LA FABRIK, 29 mars 2024, BOIS D ARCY.

Hassan de Monaco LA FABRIK. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Si rire est bon pour la santé, le spectacle d’Hassan de Monaco est une véritable cure de jouvence, « un doliprane de l’humour » ! Hassan raconte dans ce one man tout public et rassembleur sa vie atypique : d’origine marocaine et anesthésiste, il a vécu toute sa vie en Principauté de Monaco. Une situation singulière dans un lieu particulier. Peggy Semeria, Moukfi Hassan, Hassan de Monaco

Votre billet est ici

LA FABRIK BOIS D ARCY 14 rue du parc Yvelines

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici