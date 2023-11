Léonie LA FABRIK Catégories d’Évènement: BOIS D ARCY

Yvelines Léonie LA FABRIK, 19 janvier 2024, BOIS D ARCY. Léonie LA FABRIK. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 21:00 (2024-01-19 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros. A cœur ouvert, Léonie raconte le tourbillon des sentiments d’une génération avide de liberté et d’émotions fortes. Le teint hâlé, sourire aux lèvres, le nouvel album de Léonie vous offre une respiration digne d’un décor de carte postale. Votre billet est ici LA FABRIK BOIS D ARCY 14 rue du parc Yvelines 13.0

Détails
Lieu LA FABRIK
Adresse 14 rue du parc
Ville BOIS D ARCY
Departement Yvelines

