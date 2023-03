Portes ouvertes des 2 Arteliers Bois…Créations Xavier Masson .Les 2 Arteliers, 27 mars 2023, Sombernon.

Ouverture de notre boutique et présentation des différentes matières brutes mises en œuvre dans mes créations. Possibilité de visiter l’atelier.

Vous pourrez découvrir l’éventail des techniques et principes qui constituent ce travail.

Des savoirs faire comme la sculpture, le gainage, la micro-mosaïque, le texturage, des assemblages, collages…les techniques pipières de St Claude (39), de bijouterie et d’astuces personnelles sont utilisées pour la réalisation de mes objets.

Depuis trente ans, les matériaux mis en œuvre sont issus de recyclages, fond d’atelier, récupérations diverses et variées. Os, galalithe, bois de cervidés, galuchat, coquilles d’œuf de nandou -émeu-autruche -oie, nacres, étain, cornes … une trentaine de bois de pays et quelques essences exotiques sont les matières avec lesquelles je crée mes bijoux ,tire-bouchons ,sculptures , qui sont tous et toutes des pièces uniques.

Les finitions sont naturelles, obtenues par un polissage méticuleux précédé d’un ponçage très fin.

Une partie de mon travail consiste à mettre en valeur, souligner, réinterpréter certaines particularités des bois, perçus souvent comme des défauts, fissures et fentes, travail des insectes xylophages, traces d’origines humaines, colorations surprenantes liée à des attaques fongiques, insertion naturelle ou non de métal ou de pierre etc.

Le plus grand soin étant apporté à l’ensemble de ces réalisations, une garantie accompagne chaque création.

Ouverture du 27 mars au 2 avril

Bois…Créations Xavier Masson .Les 2 Arteliers 37 rue de la libération 21540 Sombernon Sombernon 21540 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Artelier Sculpture

Eléphant Tire-bouchon Dent de phacochère – Ébène- Aluminium