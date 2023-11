FÊTE DES ALLUMOIRS Bois-Blancs Lille Catégories d’Évènement: Lille

FÊTE DES ALLUMOIRS

Mardi 14 novembre, 17h30

Gratuit

Mardi 14 novembre, venez déambuler et illuminer le quartier pour la Fête des Allumoirs.

Rendez-vous à 17h Plaine des Vachers (quartier Bois Blancs)

Rendez-vous à 17h Plaine des Vachers (quartier Bois Blancs)

Distribution de chocolat chaud en début de cortège pour vous donner des forces avant la déambulation, CHORALE des élèves de l'école Desbordes-Valmore pour enchanter vos oreilles, SPECTACLE « lumineux » de la Cie des Cendres pour vous émerveiller et BONNE SOUPE à la citrouille pour vous réchauffer !

Bois-Blancs
Quartier Bois-Blancs
Lille 59000 Bois-Blancs
Nord
Hauts-de-France

