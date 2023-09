BRADERIE DES BOIS BLANCS Bois-Blancs Lille, 15 octobre 2023, Lille.

BRADERIE DES BOIS BLANCS Dimanche 15 octobre, 08h00 Bois-Blancs Visiteur : entrée libre / Exposants : 7€ les 3 mètres

INSCRIPTION A L’ESPACE PIGNON

11, rue Guillaume Tell / Lille

RIverain.e.s :

Lundi 9 octobre de 18h à 20h

Habitant.e.s des Bois Blancs

Mercredi 11 octobre de 18h à 20h

Extérieur.e.s

Jeudi 12 octobre de 18h à 20h

Rues en braderie : Guillaume Tell – Cassel – Van Oost – La Bruyère – Henri Regnault – Bois Blancs – Bouguereau – Place Gavarni

7€ les 3 mètres

Se munir de sa carte d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé.

Les véhicules ne peuvent pas rester sur l’emplacement.

ATTENTION : PAS D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA BRADERIE

Bois-Blancs Quartier Bois-Blancs Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T14:00:00+02:00

