BRADERIE DES BOIS BLANCS / Inscription et infos Bois-Blancs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

BRADERIE DES BOIS BLANCS / Inscription et infos Bois-Blancs, 8 mai 2023, Lille. BRADERIE DES BOIS BLANCS / Inscription et infos Lundi 8 mai, 08h00 Bois-Blancs Permanences pour les inscriptions au CLAP, 18 rue du Pont à Fourchon / Quartier Bois Blancs 59000 Lille

– pour les riverain.e.s : mardi 2 mai de 18h à 19h30

– pour les habitant.e.s du quartier : mercredi 3 mai de 18h à 19h30

– ouvert à tous.tes : jeudi 4 mai de 18h à 19h30 et samedi 6 mai de 10h30 à 12h

Espaces en braderie : rues Guillaume Tell, Cassel, Van Oost, La Bruyère, Henri Regnault, Bois Blancs, Bouguereau et Place Gavarni

7€ les 3 mètres

Pour l’inscription : se munir de sa carte d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé. En raison du plan vigipirate, les véhicules ne pourront pas rester sur l’emplacement.

Information au 07 81 20 88 43 Bois-Blancs Quartier Bois-Blancs Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 20 8843 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T08:00:00+02:00 – 2023-05-08T14:00:00+02:00

