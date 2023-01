Amapola Festival – La Récolte Bois Amapola, 21 juillet 2023, Gazeran.

Amapola Festival revient pour sa 3ème édition à Gazeran (78125)!

Bois Amapola Gazeran, 78125 Gazeran 78125 Yvelines Île-de-France

La terre vibre, les basses grondent. Bercée par les rayons du soleil de juillet, la forêt somnole sereinement, jusqu’à l’éclosion du coquelicot, jusqu’à ce que la récolte virevolte. Le cocon champêtre se réveille avec douceur et sans surprise.

Après de longs mois d’une quiétude fleurie, la clairière de Gazeran ouvre ses racines afin d’accueillir ses coquelicot.e.s pailleté.e.s pour 48 heures. Les mélodies électroniques mêlées aux sonorités acoustiques envoûtent les branches et les hanches. À chaque pas de danse épanoui, à chaque graine de réflexion semée par un atelier, à chaque tirade émouvante enracinée par une scène théâtralisée, la nature reprend conscience de l’humain. Pendant que l’humain reprend conscience de la nature.

Rendez-vous les 21, 22, 23 juillet. Trois jours et deux nuits passent en un éclair. Trois jours et deux nuits de communion du vivant. À la fin de cette parenthèse, le bois pourra replonger paisiblement dans sa bulle, comme ses visiteur.se.s, le cœur plus léger et l’esprit en paix.

⚡ PROGRAMMATION ⚡

? Sur les scènes musicales, des sonorités enivrantes et chaleureuses, glissant de moult registres électroniques à la pop, et des pointes de rock.

➡️ Suis notre page @collectif.amapola pour les premiers noms qui arrivent très vite !

? Sur Calliope, du théâtre engagé, des performances hybrides et de l’humour.

? Dispersés dans le bois, des ateliers ludiques, inspirants et collaboratifs sur les thèmes ci-dessous:

?Le désir et le consentement

? Les stéréotypes de genre

? La connexion au vivant

? La conscience de la nature en milieu urbain

➡️Tu souhaites proposer un atelier sur ces thèmes? Écris-nous à amapola.festival@gmail.com

? BILLETTERIE ?

Informations à venir – Ouverture de la billetterie mi-mars !

⏳ HORAIRES ⌛

Vendredi 21 juillet 20h00 – Dimanche 23 juillet 18h00

Dernière entrée pour les pass week-end le vendredi 21 juillet à 23 heures.

Nouveauté : des tickets à la journée seront en vente pour le dimanche uniquement!

Toute sortie est définitive.

?‍♂️ COMMENT NOUS REJOINDRE ?‍♀️

? En train ?

Arrêt: Gazeran

Les festivalier.e.s sont vivement encouragé.e.s à préférer le TER de la ligne Paris Montparnasse – Chartres (trajet gratuit avec la carte Navigo) aux autres moyens de locomotions.

Amapola est accessible à pied à partir de la gare de Gazeran en SEULEMENT 15 minutes.

?‍♀️ À vélo ?‍♂️

Amapola festival est situé à 5 km de Rambouillet 50 km de Paris, 280 km de Lille, 499 km de Lyon, 504 km de Londres, 545 km de Bordeaux et 15 000 km de Bora-Bora.

? Tous les 30 kilomètres parcourus à vélo pour se rendre au festival sont récompensés d’une conso sur place.

? En co-voiturage ?

Un parking au niveau de la gare avec un nombre de places très très très limitées est prévu pour accueillir les festivalier.e.s. Il se trouve à 15 minutes à pied du camping.

? L’ESPRIT AMAPOLA ?

? LA VIE AU MILIEU DES CHAMPS DE COQUELICOTS ?

?️Camping ⛺

Un espace camping est gratuitement mis à disposition des festivalier.e.s et est surveillé jour et nuit.

Ouverture : Vendredi 21 juillet à 17h

Fermeture : Dimanche 23 juillet à 21h

? Sécurité ?

Le site du festival est surveillé 24h/24h.

Toute sortie du festival est définitive.

Aucune bouteille en verre n’est acceptée sur le site du festival.



