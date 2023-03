Découverte de l’ébénisterie d’art du tournage sur bois et de la sculpture BOIS A FLOT Le Lavandou Catégories d’Évènement: LE LAVANDOU

Var

Découverte de l’ébénisterie d’art du tournage sur bois et de la sculpture BOIS A FLOT, 29 mars 2023, Le Lavandou. Découverte de l’ébénisterie d’art du tournage sur bois et de la sculpture 29 mars – 2 avril BOIS A FLOT Je vous propose la découverte de mon atelier où je pratique l’ébénisterie d’art ainsi que ces métiers complémentaires, comme notamment, le tournage sur bois et la sculpture ornementale.

Au programme de ces journées, je propose la démonstration et la réalisation de petits objets en bois tournés pour vous montrer les différentes étapes du tournage et de la sculpture, ainsi que l’avancement de certaines de mes pièces en cours et la présentation de mes oeuvres.

Seront visibles différents objets comme des vases, des luminaires et autres pièces uniques réalisées dans mon atelier. BOIS A FLOT Quai du Labbé – Nouveau Port – 83980 LE LAVANDOU Le Lavandou 83980 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.boisaflot.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/bois_a_flot/ »}] L’atelier se trouve sur le quai du Labbé, nouveau port au Lavandou. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T13:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 tournage Sculpture GUINALDO Fabien

Détails Catégories d’Évènement: LE LAVANDOU, Var Autres Lieu BOIS A FLOT Adresse Quai du Labbé - Nouveau Port - 83980 LE LAVANDOU Ville Le Lavandou Departement Var Lieu Ville BOIS A FLOT Le Lavandou

BOIS A FLOT Le Lavandou Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le lavandou/

Découverte de l’ébénisterie d’art du tournage sur bois et de la sculpture BOIS A FLOT 2023-03-29 was last modified: by Découverte de l’ébénisterie d’art du tournage sur bois et de la sculpture BOIS A FLOT BOIS A FLOT 29 mars 2023 BOIS A FLOT Le Lavandou Le Lavandou

Le Lavandou Var