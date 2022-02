Boire, fumer et conduire vite La boîte à rire Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Boire, fumer et conduire vite

du jeudi 10 mars au dimanche 20 mars



Le premier a fait un excès de vitesse, le deuxième a trop bu, et le troisième a fumé dans un lieu public. Ils reçoivent la visite de l’avocate commis d’office : Madeleine, ardente de justesse, de beauté et d’empathie. Face à elle, ces trois protagonistes, épris de liberté vont devoir remettre en cause leurs modes de vie. Tels des fauves en cage confrontés aux injonctions sociales et aux interdits, ils vont faire face à de terribles retours de manivelle. Un huis clos drôle et infernal qui vous surprendra à coup sûr !

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

Le soir du nouvel an, trois hommes sont retenus dans la salle de garde à vue d'un commissariat… 

La boîte à rire Perpignan
113 route de Torreilles 66000 Perpignan

2022-03-10T21:00:00 2022-03-10T22:10:00;2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T22:10:00;2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T22:10:00;2022-03-13T17:30:00 2022-03-13T18:45:00;2022-03-17T21:00:00 2022-03-17T22:10:00;2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T22:10:00;2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T22:10:00;2022-03-20T17:30:00 2022-03-20T18:45:00

