NOUVEL AN 2023 – Mas du Cheval Montpellier Mas du Cheval, 31 décembre 2022 20:30, Boirargues. 31 décembre et 1 janvier Sur place Réservation fortement conseillées, entrée payante – 25€ avec une consommation. La direction se réserve le droit d’entrée, tenue correcte exigée, mineur interdit. https://www.masducheval.com/reservations/

Le mas vous accueille le 31 décembre de 20h30 à 04h pour la soirée du réveillon, avec le DJ Fred Zede, qui sera aux platines pour faire danser et basculer le Mas du Cheval dans cette nouvelle année ! Apres une année comme celle-ci, quoi de mieux de se retrouver au Mas du Cheval pour le passage de la nouvelle année dans une ambiance unique et festive. Le domaine vous accueille donc le samedi 31 décembre de 20h30 à 04h pour la soirée mythique du réveillon, avec le DJ résident Fred Zede, qui sera aux platines pour faire danser et basculer le Mas du Cheval dans cette nouvelle année !

De plus, des planches de tapas sont créées exceptionnellement pour cet événement, qui se promet inoubliable. INFORMATIONS & RÉSERVATIONS:

Une ligne téléphonique unique est créée pour tout renseignement sur cet événement : 07.61.94.93.90.

Entrée payante (25€ avec une consommation), 2 formules au choix : Formule 1 (tapas et boisson à partir de 20h30) ou Formule 2 (à partir de 22h45). Pré-réservation des tapas dès le 1er décembre et emprunte bancaire au moment de la réservation. La direction se réserve le droit d’entrée, tenue correcte exigée, mineur interdit. Mas du Cheval Avenue de l’Agau 34970 Boirargues Hérault samedi 31 décembre – 20h30 à 23h59

dimanche 1er janvier 2023 – 00h00 à 04h00

