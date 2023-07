Festival O’Tempo chemin de la caillaudière Boigny-sur-Bionne, 25 août 2023 18:30, Boigny-sur-Bionne.

Le festival O’Tempo accueillera pour sa 3ème édition 16 artistes réunis sur 2 scènes les 25, 26 et 27 août 2023 à Boigny-sur-Bionne (Orléans métropole – Loiret). 25 – 27 août 1

Pop, folk, reggae, rock ou encore électro, la programmation de O’Tempo se veut éclectique et fédératrice.

La Grande Scène accueillera 8 artistes nationaux tout comme la scène France Bleu, dédiée aux artistes régionaux ou en développement.

L’esprit familial et convivial se retrouve au sein du village qui a connu un franc succès lors des 2 premières éditions : foodtrucks régionaux salés et sucrés, O’Bar à bières avec Meteor, O’Bar à sodas avec une sélection de boissons artisanales régionales, animations pour les enfants, etc… Tous les achats sur le village sont gérés en système cashless.

chemin de la caillaudière Boigny-sur-Bionne 45760 Loiret