BOHREN UND DER CLUB OF GORE LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz, mardi 12 novembre 2024.

Un peu plus de cinq ans après Piano Nights et plus de onze ans après Dolores , Bohren & Der Club of Gore publient leur huitième album studio Patchouli Blue qui comporte un nombre inhabituel de titres (onze) pour le groupe.Le début de l’album Patchouli Blue (2020) Total falsch est un coup d’envoi idéal et implique l’exact opposé de ce que le titre promet. Typique de Bohren.Selon le profil de l’auditeur, il faudra peut-être deux, parfois quatre notes ou même deux minutes pour le remarquer : Vous êtes sur le terrain de Bohren. L’utilisation de l’orgue vous met déjà à genoux et le saxophone à venir dirige la tension vers le sommet de l’échelle de Richter. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. On ne s’attend pas, par exemple, à une chanson comme Deine Kusine qui rayonne de légèreté.Ou juste après à Vergessen und vorbei qui, avec sa boîte à rythmes et son synthétiseur analogique, sonne comme la bande originale d’un film de John Carpenter qu’il aurait oublié de tourner. Si vous demandez au groupe, Patchouli Blue correspond à un mélange de quatre parties de Bohren typique , trois parties de bizarre et quatre parties de jazz sneak . En prime, il existe l’ombre d’une histoire derrière l’ordre des titres des chansons, que vous pouvez inventer vous-même, selon votre imagination.Bohren n’avait jamais eu de titre de chanson auparavant. Patchouli Blue renvoie aux magasins indiens des années 1970 et à leurs parfums lourds.Les onze sculptures sonores, que Bohren a libérées de leur redondance grâce à un travail acharné et discipliné, offrent beaucoup de matière pour des voyages acoustiques de découverte. Il est maintenant temps pour le groupe de répéter les chansons pour les concerts à venir.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-11-12 à 20:30

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES 12 Rue des Trinitaires – 57000 Metz 57