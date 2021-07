Cravant-les-Côteaux OASIS CRAVANTAISE Cravant-les-Côteaux, Indre-et-Loire Boho Family @ l’Oasis Cravantaise OASIS CRAVANTAISE Cravant-les-Côteaux Catégories d’évènement: Cravant-les-Côteaux

Indre-et-Loire

Boho Family @ l’Oasis Cravantaise OASIS CRAVANTAISE, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Cravant-les-Côteaux. Boho Family @ l’Oasis Cravantaise

OASIS CRAVANTAISE, le jeudi 15 juillet à 14:00

**Programmation détaillée :** 14h – 17h : Atelier familial « CIRCLE SONG » : improvisation collective sons – voix – percussions. En savoir plus : [[https://bohofamilytrip.wordpress.com/atelier-de-circle-song/](https://bohofamilytrip.wordpress.com/atelier-de-circle-song/)]([https://bohofamilytrip.wordpress.com/](https://bohofamilytrip.wordpress.com/)atelier-de-circle-song/) 17h30 – 19h : Échanges autour de l’Instruction en Famille. 20h : Concert BOHO, pop planante et envoûtante. Petite restauration et boissons sur place, vous pouvez aussi amener votre panier ! **Tarifs :** Inscription fortement recommandée. Ateliers : 10€/ pers, 30€/ famille. Concert : Prix libre. Gratuit – de 6 ans. Comprenant dans tous les cas une adhésion temporaire à l’association afin de bénéficier de tout ses avantages. **Plus d’infos :** Sur la BOHO Family, leur univers, leur musique, les membres : [bohofamilytrip.wordpress.com](https://bohofamilytrip.wordpress.com/) Sur l’évènement : [oasiscravantaise@gmail.com](mailto:oasiscravantaise@gmail.com), 09.81.83.06.31 / 0662860956.

Sur inscription

L’Oasis Cravantaise reçoit la Boho Family ! Musique – Instruction en Famille – Libertés! Une après-midi chaleureuse, participative et festive ! Atelier, échanges, & concert au programme ! OASIS CRAVANTAISE 3 Val de Narçay 37500 Cravant-les-coteaux Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cravant-les-Côteaux, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu OASIS CRAVANTAISE Adresse 3 Val de Narçay 37500 Cravant-les-coteaux Ville Cravant-les-Côteaux lieuville OASIS CRAVANTAISE Cravant-les-Côteaux