Bohemians – Le Musical Mortagne-au-Perche, 25 mai 2022, Mortagne-au-Perche.

Bohemians – Le Musical Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

2022-05-25 20:30:00 – 2022-05-25 Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche Orne

Atelier de Théâtre Musical de l’Ensemble Scolaire Bignon.

Librement adapté du musical We will Rock you c’est autour des musiques et chansons du groupe Queen que des individus prétendument inadaptés, les bohémiens, vont tenter de mettre à mal un régime totalitaire : Globalsoft.

Mais, la Présidente – Directrice – Générale de ce système informatisé, Killer Queen, assistée des ses dévoués Yuppies ne compte pas se laisser faire aussi facilement…

+33 2 33 85 15 50

